今年42次 香港金管局再度進場阻升港幣

即便近期全球股市出現震盪，港股受到牽連表現也較為疲弱，但國際熱錢仍不斷湧進香港。周二 (15 日) 凌晨香港金管局再度出手干預匯市阻升港幣，共計拋出 5000 萬美元買匯，力守 1 美元兌 7.75 港幣。

資料來源: investing.com, 美元兌港幣日線走勢

香港金管局這次阻升港幣已是今年以來第 42 次，累計買進 171.3 億美元，約當釋出 1327.5 億港幣的規模。

今年以來港幣匯率在中資企業回歸香港 2 度上市、中國知名企業如農夫山泉等等赴港 IPO、全球股市脫離新冠肺炎時期谷底、恒生科技指數的推出，再加上美元走貶，資金流向全球各地之下，港幣不斷走升。

以目前全球金融環境而言，港幣強勢的現象短期內不易轉變。高盛曾指出，即使美國對香港出口商品加徵關稅，但對香港經濟影響有限，約只有 1%，能動搖香港國際中心地位就只有投資層面的政策轉變影響才重大。

高盛表示，研究過去數次市場動盪期間，能真正影響資金流向及港幣匯率的因素，主要是國際、全球性的重大事件，如 08 年全球金融危機。反而 03 年的 SARS、去年香港社運等事件對於港幣及金融市場影響的廣度與深度均屬輕微。高盛預估港幣到明年 6 月前都可維持強勢，接近 1 美元兌 7.75 港幣。

