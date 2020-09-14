線上購物需求激增 亞馬遜計畫在美、加增聘10萬名員工

據報導，為了因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間線上購物需求的激增，美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 在週一 (14 日) 宣布將在美國和加拿大增聘 10 萬名員工，是該公司今年內第四次增聘人手。

亞馬遜於一份聲明中表示，公司將在美國及加拿大聘請更多全職、兼職員工，部分將任職於本月份新開的 100 個倉庫或營運大樓，起薪至少每小時 15 美元。截至今年 6 月份，亞馬遜員工總數已達到 87.68 萬人。

在疫情爆發後，許多商店被迫關閉，人們也因疫情避免前往超市，促使消費者轉向線上購物，採買衛生紙、洗手液等日用品，線上訂單因而激增，而辦公用品和電子產品的銷量也因防疫措施而有所增加。

受惠於疫情期間線上購物需求躍升，亞馬遜的股價今年已飆升了近 70%，該公司市值也升至 1.56 兆美元。

隨著該公司業務和市場價值的飆升，持續在增加員工數。該公司於本月初才宣布開放 3.3 萬個企業和技術專業人員職位，先前也在 3 月、4 月份時分別增聘 10 萬、7.5 萬名員工。

報導指出，亞馬遜增聘員工，反映出亞馬遜在分類、包裝、快遞等業務上持續需要勞動力，該公司上一季營收增長 40%，獲利高達 890 億美元，創下公司創立 26 年來新高紀錄。

儘管目前許多企業已重新開張，美國線上購物仍繼續成長。隨著美國越來越多州解除防疫封鎖限制，消費者可能會重返實體門市中購物，但仍有很大一部分消費者延續線上購物模式。諮詢公司 Kantar 表示，有 40% 的消費者表示，在新冠肺炎疫情期間，線上消費活動「增加或有顯著增加的情形」。