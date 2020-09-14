蘋果綁定式訂閱服務「Apple One」有望近期推出

蘋果 (AAPL-US) 即將在近日舉辦發表會，在先前便有消息預期蘋果將在 2020 年推出綁定式訂閱服務，讓用戶能以更低的月付費價格購買該公司的服務，使用戶與蘋果的影音串流生態系統更加緊密連結。如今，有更多的證據顯示蘋果即將推出全新的「Apple One」服務。

有外媒在蘋果的 Android 版 Apple Music 應用程式編碼中，確認了蘋果期將推出的訂閱服務名為「Apple One」，從程式碼來看，用戶似乎只能透過 iPhone、iPad、Mac 或是 Apple TV 來使用 Apple One 服務，無法經由 Android 設備進行。此外，也有報導在近期指出蘋果已註冊多個「Apple One」相關的網域名稱，像是 appleone.blog、appleone.cloud、appleone.space 等。

有知情人士表示，蘋果計畫最快於今年 10 月份將「Apple One」與新一代的 iPhone 共同推出。這項新的服務旨在鼓勵用戶購買該公司更多服務內容，有助為蘋果帶來更多的經常性營收。

事實上，早在今年六月份，就有外媒在蘋果的 iOS 13.5.5 beta 開發編碼中，發現了軟體綑綁的開發，若消息正確，蘋果將把這些內容服務整合為家庭共享組合，價格為每月 30 美元。

蘋果財務目標是在 2020 年底，使付費用戶達到 6 億人，蘋果也表示該公司有望實現此目標。

目前蘋果的付費訂閱用戶中，大多數來自 App Store 的第三方應用程式訂閱，蘋果從中抽成，其次才是 Apple Music 和 iCloud 訂閱。蘋果的 Apple TV + 和 Apple Arcade 等較新的服務內容僅佔訂閱總數一小部分。

若蘋果成功整合這些軟體服務，該公司便能夠以較低的價格提供所有的數位內容服務，並使用戶與蘋果的影音串流生態系統更加緊密連結。