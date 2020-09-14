聯航月底前關閉東京成田空服員據點 恐有2百多人遭裁

美國聯合航空 (UAL-US) 設在日本東京成田機場的空服員據點，即將於 9 月底前關閉。目前大約有 300 名空服員隸屬該處，其中有 150 多位日籍空服員。這些人也很有可能在據點關閉後就隨之失業。

聯合航空在今年 6 月時就已經通知員工，該公司位於東京成田、香港，以及法蘭克福的空服員據點即將關閉。

聯合航空表示該公司的其他據點還有職缺，如果員工持有當地的工作簽證，也可申請異動來繼續工作。該公司指出，他們在未來也將持續的經營日本航線。

聯合航空股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情給航空業帶來嚴重的經濟打擊，聯合航空指出這回衝擊的規模之大，前所未見。在可說是歷史性的航空業需求銳減下，公司為了生存，也必須持續的作出嚴苛判斷。

聯合航空在 2020 年 Q2 財報，營收暴減 87%、淨虧損 16 億美元 (去年同期報 10 億美元盈餘)。該公司也明確表示，自 10 月 1 日開始將刪減 1.6 萬名員工。

聯合航空執行長 Scott Kirby 週日 (13 日) 接受 CBS 訪問時表示，他認為要等到疫苗問世且廣泛施打後，航空業才有復甦機會，美國市場的時間點預估落在 2021 年底。

他的說法與美國傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 的預測一致，但美國總統川普則是樂觀表示該國民眾在 11 月 3 日總統大選前就能開始施打疫苗，回歸到過去的正常生活。