陶冬：聯準會變招 安倍辭位

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，指出聯準會推出平均通脹目標，企圖以新工具將經濟拉出泥淖，但美國經濟已陷入流動性陷阱，最有幫助的財政政策，此時卻受到總統選舉和國會對峙嚴重干擾；日本首相安倍晉三請辭，接班人與日本貨幣政策如何連接是一個懸念。以下為部落格全文：

聯準會正式推出了平均通脹目標，安倍宣佈辭去日本首相職務，那是上周最重要的兩事件，前者可能具有持久的市場意義，後者則可能如同一陣風很快消失。聯準會主席鮑爾，在 JacksonHole 年會上啟動了平均通脹目標管理方法，這個被認為是變種的、尋求更長久貨幣擴張的政策工具，S&P500 連升七日，美股甚至可能走出 1986 年以來最牛的八月走勢。

債市的反應就比較分歧。短債市場向更鴿派的貨幣當局歡呼，而長債市場則擔心更大的通脹機會，30 年國債遭到拋售，收益率曲線變得陡峭。美國 5 年與 30 年國債的利差擴大到 1.24 的百分點，呈現出 2016 年以來最大的利率落差。外匯市場跟隨短債而動，美元指數明顯下挫，英鎊對美元升值到 1.33，歐元 1.19，MSCI 新興市場貨幣指數顯示美元對新興貨幣貶到今年二月的低位。

日本首相安倍晉三宣佈辭職，日元應聲升值，日股下挫，市場關注下一任首相會不會改變安倍經濟學政策。黃金曾經在鮑爾講話期間急升急跌，全周下來上升。OPEC + 會議之後石油期貨價格逐步上揚，上周也不例外，不過颶風影響小過預期，德西期油在週四有回落。

上週四於 JacksonHole 年會上鮑爾公佈了新政策工具，市場仍在消化過程中。聯準會推出 average inflation target（平均通脹目標）的核心理念是當通貨膨脹一直低於 2% 的政策目標後，貨幣當局應該允許通脹超越 2% 一段時間之後再考慮是否採取行動。當然鮑爾不忘附加，此議只適用於溫和通脹和一段時間。

鮑爾同時指出，在經濟下行狀況下聯準會僅通過降息來支持經濟的空間有限。筆者對此的解讀是，美國試圖通過修改規則，儘量拉長超寬鬆貨幣政策的長度，以期將經濟拉出泥沼。QE 的數量已經驚人，利率槓桿的邊際效率十分低迷，聯準會希望通過加強資金對 QE 力度和長度的預期，來刺激資本市場，刺激資本投資。

聯準會身受各種條件制約，政策武器也不給力，鮑爾試圖推出新的政策工具來幫助經濟。然而筆者看來，美國經濟一方面受到疫情重創，另一方面陷入流動性陷阱，貨幣政策在支持財政赤字上已經用盡全力，最終更多幫到經濟的應該是財政政策，而此卻受到總統選舉和國會對峙的嚴重干擾。

日本首相安倍晉三在打破單一任期最長紀錄後，宣佈因為健康原因辭職，日元日股紛紛作出強烈反應。安倍是安倍經濟學的始作俑者，他的「三支箭」早已射偏，但是股市卻被帶出一片生天，資本市場的反應可以理解。安倍的激進貨幣政策，受到當時日本銀行行長白川的暗中抵抗，直至果斷換上黑田政策才開始順手。安倍下臺後，估計日銀行長屆滿後也可能換人，新任首相與日本貨幣政策如何連接是一個懸念。

安倍離任帶來的第一個問題，是日本會不會重回走馬燈換首相的時代，不過更大的問題，是安倍經濟學還能不能維持。短期看來問題不大，本文截止前宣佈參加角逐首相的幾位元候選人對經濟事務多不很熟，蕭規曹隨的機會較大。但是中期來看還是一個問號。

安倍經濟學是安倍的政治遺產，自從安倍經濟學被提出，日經指數至今漲了 85%，低過美國，但是優於歐洲、英國和 MSCI 新興市場指數。安倍經濟學實施並不容易，他把美國學者的理念轉變成日本的經濟政策，說服了自民黨內部和官僚體系，炒掉了抗拒的日銀行長，任命了極富爭議的黑田東彥來操刀貨幣擴張，大幅提高上市公司的透明度和派息率。以上每一件事都可能導致政府倒臺的，但是他做出來了。

安倍經濟學實施後，25 兆日元的外資沖入日本股市，日本資本平臺再次活躍。目前宣佈參加角逐首相的幾位候選人，暫時看不到這種披荊斬棘作風的人，也暫時看不到擁有他站在紐約交易所自我宣導「買安倍經濟學」的具有個人人格的人。

本周焦點有三，市場對聯準會平均通脹目標的品味解讀、日本的首相位競逐戰和美國八月就業資料。預計非農就業增加 750K（包括 250K 的人口統計臨時工）。預測 ISM 升至 55，此資料可能九月見短期頂。歐盟區核心通脹、德國失業率估計與上期持平。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘