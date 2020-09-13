伺服器廠靜待新平台發表 下半年動能放緩

受疫情帶動雲端、宅經濟商機，企業伺服器、雲端資料中心出貨第 2 季提前達全年高峰，第 3 季進入終端品牌廠季節性調整庫存，且企業放緩雲端資本支出影響，訂單成長幅度有限，加上英特爾 (INTC-US) 新款 Ice Lake 伺服器處理器預計年底推出，業界分析，伺服器廠下半年營運穩健，但成長空間受限。

台廠主要伺服器廠包含英業達 (2356-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、神達 (3706-TW) 等，其中，緯穎 100% 主攻雲端資料中心業務，廣達占比也達逾 9 成以上，鴻海、英業達、神達則有一定比例在傳統伺服器代工業務上。

觀察今年伺服器廠營運，根據研調機構 DIGITIMES Research 分析，今年第 2 季伺服器出貨力道強勁，在雲端服務、遠距商機、遞延出貨加乘下，單季出貨達 455 萬台、季增 27%，優於預期，估第 3 季起全球伺服器需求將轉弱，出貨量估達 430 萬台，轉為季減 5.6%，全年成長也將收斂至年增 6.8%，達 1600 萬台。

業界認為，第 4 季資料中心、企業將再放緩伺服器拉貨速度，主因是英特爾將在年底推出最新採用 10 奈米代號為 Ice Lake 平台的伺服器處理器，超微 (AMD-US) 也計畫推出代號為 Milan 的伺服器處理器，讓資料中心、企業觀望新平台推出，預期產業也將進入新舊架構調整期。

新舊架構交接期往往也是伺服器訂單變動期，近期市場就傳出鴻海明年可望擴大接單微軟 (MSFT-US) 雲端伺服器出貨，改變既有由緯穎獨大的局面，對此，緯穎澄清並強調公司客戶訂單、出貨營運正常，產業人士則認為，明年鴻海可望進一步搶攻雲端伺服器市場，隨著新平台推出後，緯穎對亞馬遜 (AMZA-US) 出貨比重也將大幅提升。

展望下半年，兩大雲端伺服器業者廣達、緯穎皆保持審慎樂觀看法，廣達旗下雲達總經理楊麒令日前就表示，下半年需求仍強勁，全年維持雙位數成長目表，訂單能見度最遠已可看到明年上半年。

雲端需求近年持續爆發，加上疫情讓企業紛紛看重雲端加碼布局，除了谷歌 (GOOG-US) 證實將在台灣建立第三座資料中心，市場也傳蘋果 (APPL-US) 擴大投資雲端資料中心，以因應 iCloud、串流服務等雲端業務擴展，將加大對供應鏈拉貨力道，也將有利台廠供應鏈營運。