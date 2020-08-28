廣達雲端動能看到明年上半年 歐洲電信合作進入POC階段

廣達 (2382-TW) 資深副總楊麒令今 (28) 日出席天下經濟論壇，展望下半年雲端發展，他表示，目前需求仍強勁，包含英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 下半年都將推出新平台，有助營運增溫，訂單能見度已可看到明年上半年，電信方面，除日本樂天持續進行中，也正與歐洲電信業者進行 POC(概念驗證)。

楊麒令表示，廣達、雲達與日本樂天合作持續進行中，雖然上半年受疫情影響，進度遞延，但仍預期最快今年下半年日本樂天 5G 就會開台上路，除樂天進度較快外，目前也正在與英國電信 (BT)、德國電信 (DT)、西班牙電信 (Telefónica) 進行概念驗證。

楊麒令指出，廣達 2006 年就投入伺服器、儲存設備、機架、機櫃等研發，2016 年也針對電信服務成立專門團隊，透過了解軟體基礎架構、硬體配置，了解電信客戶需求，翻轉過往台灣以硬體製造、單一代工模式。

展望未來，楊麒令仍樂觀看待雲端資料中心發展，針對近期市場傳出資料中心投資放緩消息，他表示，並未感受到，目前訂單需求到明年上半年都很不錯，未來發展策略，除積極布局電信外，也計畫往企業專網應用布局。

廣達旗下雲達資料中心客戶涵蓋美系四大資料中心，包含亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 等，對今年營運仍維持雙位數成長目標。