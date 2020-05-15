宅經濟、板卡新品帶動 微星、技嘉營運續旺

板卡廠技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 首季營運優預期，其中技嘉在主板、顯卡銷售力道強勁帶動下，首季獲利翻倍，法人看好第 2 季宅經濟商機延續、處理器大廠新品上市，板卡廠可望維持成長動能，技嘉、微星營運續旺。

處理器大廠第 2 季起陸續推出新品，超微在 3 月推出代號為 Renoir 的筆電處理器、4 月英特爾也推出第 10 代 H 系列筆電處理器，日前也正式發表 S 系列桌上型電腦處理器，預計 5 月全面上架，輝達則有 Super 系列新品即將發表。

展望未來，微星表示，第 2 季起包含英特爾、輝達、超微都有新品推出，且單價較高，可望提升營收與產品毛利，看好將成今年動能，法人估，微星 5 月營收有望維持 4 月水準，第 2 季營收可望年增雙位數，淡季不淡。

技嘉同樣看好，受惠新品上市，第 2 季板卡出貨量將較第 1 季成長，伺服器動能仍強維持雙位數成長，顯卡出貨量相對保守。

微星第 1 季合併營收 285.03 億元，季減 11.05%、年減 3.34%，毛利率 13.45%，季增 0.83 個百分點、年增 0.64 個百分點，營益率 5.45%，季增 1.44 個百分點、年增 0.73 個百分點，稅後純益 12.5 億元，季減 4.65%、年減 4.28%，每股純益 1.48 元。

技嘉第 1 季合併營收 172.33 億元，季增 9.26%、年增 7.54%，毛利率 16.2%，季增 1.02 個百分點、年增 3.3 個百分點，營益率 3.92%，季增 1.95 個百分點、年增 3.01 個百分點，稅後純益 6.81 億元，季增 74.81%、年增 175.45%，每股純益 1.07 元。

在宅經濟商機發酵下，微星 4 月營收達 106.08 億元，月增 2.91%、年增 24.23%，技嘉 4 月營收則達 61.65 億元，月減 2.3%、年增 40.57%，相對去年同期皆保持雙位數成長，累積前 4 月營收也優於去年。