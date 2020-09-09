銀行股週二重傷！華爾街轉樂觀 投資者還是不買單 未來復甦恐不均

週二 (8 日) 美股中的銀行股受到殘酷打擊，雖比科技股跌幅小，但以背後理由來看，未來復甦恐不平衡。

KBW 銀行指數 (BKX-US) 下跌 3.5%，大於 S&P 500 指數的 2.8% 跌幅。與此同時，KBW 區域銀行業指數 (KRX-US) 重挫 5.1%，創下這兩大銀行指數自 6 月 26 日以來最大跌幅。

6 月 26 日這兩大指數分別下跌 6.4% 和 5.7%，係因 Fed 當日宣布限制大型銀行派發股息，且至少到第四季之前禁止執行庫藏股。

高盛 (GS-US) 大跌 4%、摩根大通 (JPM-US) 下挫 3.5%、富國銀行 (WFC-US) 下跌 3.3%、美銀 (BAC-US) 收低 4%。

儘管不像科技股那般慘跌，例如特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 21%，但銀行股的下跌趨勢顯示，即使華爾街的情緒越來越樂觀，投資者仍不願意擁抱此產業。

銀行股今年的表現落後大盤，係因投資者有合理理由擔心低利率和貸款損失準備金不斷增加對獲利產生的衝擊。

然而，一些令人驚喜的正面經濟數據稍微降低了這些令人擔憂的債信問題，但週二交易時間，利率再次成為焦點。

隨著投資者撤離蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 這些巨擘，他們湧入諸如公債等避險工具，讓 10 年期公債殖利率自上週五的 0.72% 下降至 0.68%。

若將週二交易當作一種指示，顯見銀行股的復甦恐將不平衡。