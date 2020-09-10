〈財報〉手機、車用面板全球需求下滑 JDI營收縮水

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，週四 (10 日) 盤後公布 2020 年度 Q1(4 至 6 月) 財報。營收報 879 億日圓、年減 2.7%；營業虧損報 70 億日圓。

JDI 股價週四 (10 日) 收在每股 53 日圓，較上個交易日上揚 3.92% 或 2 日圓。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 Q1 財報關鍵數據：

營收報 879 億日圓、年減 2.7%。

營業虧損報 70 億日圓。(去年同期報 270 億日圓虧損)

經常損益報 87 億日圓虧損。

歸屬公司股東淨損報 162 億日圓。

行動裝置領域的營收報 617 億日圓、年增 15.0%。

車用領域的營收報 147 億日圓、年減 42.1%。

非行動裝置領域報 115 億日圓、年增 2.6%。

JDI 在財報資料中表示，由於中小型面板的競爭情況持續，外加新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成全球消費放緩，都導致經營環境惡化。

2019 年度 Q4(2020 年 1 至 3 月) 所出現的供應鏈停滯問題，也因為菲律賓在防疫上所採取的封城措施，導致生產活動的復甦有所延遲。但由於中國方面的調度、生產幾乎於 Q1 時恢復正常，整體所受的影響不大。

然而主力產品的智慧型手機面板及車用面板的需求低迷，也壓低了當季營收。

2020 年度財測關鍵數據：

全年度營收預估落在 3780 億日圓至 4284 億日圓之間、年減 25.0% 至 15.0%。

此外，Q2 營收預估落在 1100 億日圓至 1200 億日圓之間、年減 18.5% 至 25.3%；Q2 營業損益預估出現 30 億日圓虧損。