iPhone 12 5G晶片成本高 部份供應商恐面臨砍價壓力

隨著 iPhone 12 揭露面紗的時間一步步來到，各供應鏈正加速生產滿足需求。不過有外資券商報告指出 iPhone 12 全系列可能將支援 5G 毫米波及 Sub-6，但因為相關晶片成本高，所以在不調整產品售價之下，議價能力差的供應商恐被砍價。

法人分析指出現階段 Sub-6 與毫米波的成本分別約為 75～85 美元和 125～135 美元。如果 iPhone 12 全系列都搭載相關技術這無疑將大幅提升產品售價。但為了不影響 iPhone12 出貨動能，蘋果可能不會將這成本全數反映在消費者身上。

在不影響市場接受度及保持整機價格競爭力之下，就只能透過零組件共用或對供應商砍價等方式來壓低成本。有外資預期蘋果的供應商將自今年第三季開始面臨高於以往的砍價壓力。

(圖片: AFP)

供應商透露蘋果已有要求供應商進一步下調價格的計劃，當然這不是今年才開始，蘋果一直以來在做，只是今年砍價壓力頗重，主要在於蘋果所面臨的銷售壓力已經越來越大，降低零組件成本就成為一條需要長久奉行的準則。

同時也有供應商表示，雖然蘋果砍價力道逐年遞增，但實質價格調整的幅度還是取決於該供應商本身在產業界的地位和談判能力。

而在蘋果供應鏈中有不少供應商都擁有很強的話語權，例如台積電、SONY、三星等等在特定產業的龍頭廠，所以在蘋果還沒找到一個穩定，又可大量生產的替代廠商前，這些指標供應商面對的砍價壓力相對較低。

但相對技術門檻較低且有豐富的供應商可供選擇的產品，在這一波的調整價格中所受的衝擊更明顯，如一些模組廠或 PCB 廠。這類企業面對強勢的蘋果基本上沒有太多話語權，只要蘋果有要求，多多少少都會「讓利」。

面對下半年越來越大的價格壓力，供應商無奈表示今年整個智慧手機市場非常冷清，產業鏈上下游都不好過。雖然客戶要求降價，但至少降價後能確保有訂單，畢竟數量這麼大單的訂單對許多供應商來說是非常必要的。