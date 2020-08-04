受疫情衝擊 美國今年零售業破產數量恐將創下10年來新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國實體零售業帶來衝擊，標普智匯 (S&P Global Market Intelligence) 預期，美國今年零售業中破產的企業數量，將創下 10 年來的新高。

報告中指出，今年美國零售業受疫情衝擊，破產企業數量持續上升，像是美國歷史悠久的百貨公司 Lord&Taylor 就在近日申請破產。標普智匯統計，今年迄今為止，申請破產的零售商共有 43 家，超過過去 8 年的數據，並逼近 2010 年時共 48 家企業破產的紀錄。

美國零售業破產企業數量 (圖片：CNBC)

近期以來，由於電子商務的興起，使得零售業備受壓力，而疫情期間的防疫封鎖和實體店面的關閉，美國人消費習慣發生變化，對零售業來說更是雪上加霜。疫情也削弱了服飾類別的購物旺季，像是開學後的遠程教學，使消費者轉向購買筆記型電腦和耳機等，新衣的購買需求因而下跌。

報告中預期，近期將會有更多的美國零售商申請破產。梅西百貨公司前執行長 Jan Kniffen 預估，包括女裝服飾品牌 J.Jil、Chico 和 Francesca 以及玩具零售商 Build-A-Bear 等零售商恐怕都將面臨破產危機。

據零售科技數據公司 Coresight Research 預期，美國在 2020 年可能有 2 萬至 2.5 萬間實體商店永久關閉，高於 3 月份時該機構所預估的 15,000 間商店，並打破 2019 年 9800 多間商店永久關門的歷史紀錄。此外，該機構也預計大多數關閉將發生在購物中心，而百貨商店和服裝店預計將遭受最大的打擊。