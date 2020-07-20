頁岩油破產再添一樁 BJ service聲請破產保護

北美頁岩水力壓裂 (hydraulic fracturing) 與油田服務商 BJ service 受新冠疫情 (COVID-19) 影響，導致原油相關業務下滑，企業資金出現緊縮，於週一 (20 日) 已向美國政府申請破產保護，累計負債區間達 5 億至 10 億美元。

過去 BJ service 專營於北美頁岩油開採與油田服務等業務為主，其於 2010 年由油田服務龍頭 Baker Hughes(BKR-US) 以 68 億美元收購，並於 2017 年與 Baker Hughes 改為獨立合資，其中 53.3% 股權轉交予高盛與 CSL 資產管理持有，為北美相關業務的領導廠商。

然而，不堪疫情衝擊，BJ service 執行長 Warren Zemlak 週一 (20 日) 於官網公告表示，由於疫情等因素影響了原油需求，進而減少頁岩油開採業務，隨後企業便衍生現金流動性問題，導致資本結構難以管理，總計企業負債規模區間達 5 億至 10 億美元，破產後現階段正與競標者商討資產變賣的細節。

回顧疫情以來，頁岩油相關企業宣布破產案例不斷，據統計 2020 年上半年至今，第 1 季申請破產頁岩油相關企業為 5 家，第 2 季則飆升至 18 家，其中包含了 Whiting Petroleum、Diamond Offshore Drilling (DO-US) 與 Chesapeake Energy (崔石比克能源)(CHK-US) 等企業，為 2016 年頁岩油泡沫以來最嚴重的破產潮。