統一證精進ESG發展 捐贈家扶基金會250萬元助學金

統一證券 (2855-TW) 連續 20 年發起年度送愛活動，今年不因疫情衝擊的影響，於今 (9) 日由董事長林寬成代表捐贈財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 250 萬元，家扶基金會募得的款項將專案協助「貧童助學─給孩子教育」計畫，提供經濟弱勢的國國中和小學學童繳交註冊費、書本費、學雜費和教材費用。

統一證表示，將聯合國永續發展目標 SDGs - 確保有教無類、公平和高品質教育的指標，當作永續發展政策之一，因此，在新冠疫情反彈的股市熱潮下，將獲利績效回饋予需要援助的孩子。

自 2008 年起，統一證券已連續 13 年捐助家扶基金會助學金，累積約 9086 位國小、國中和高中清寒學童受惠。

家扶基金會表示，疫情不但衝擊原本弱勢家庭經濟來源，也出現更多需要幫助的家庭，然而，基金會募款工作因全球疫情募款明顯下滑，此時統一證券的獎助金，實為弱勢孩子增添許多向上的能量。

統一證強調，深化永續責任於公司企業文化是長期努力的目標，除了捐助家扶基金會，也持續推動十多年來不間斷的產學合作計畫，今年即便就業市場嚴峻，仍招募統一證券 MA 儲備幹部，以專題研究形式和國內各大專院校擴大合作，培育金融人才不遺餘力，未來將更積極精進 ESG 各面向發展。