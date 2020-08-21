永豐金證券打數位轉型牌 新建置二大事業處

永豐金證券宣布，將大幅度進行組織調整，建置數位金融和資訊兩大事業處，並提升資訊安全層級，永豐金證券董事長朱士廷指出，由於數位金融在今年疫情影響下反而有突破性進展，券商數位智能的競賽已開始，調整後的數位組織部署領先業界。

朱士廷說明，建置數位金融及資訊兩大事業處後，包括平台創新、數據分析、流程精進、系統升級、營運資訊整合、數位經營、人工智慧、資訊安全等面向的數位策略將可整合執行。

朱士廷強調，數位戰略必須從底層徹底翻轉，以客戶體驗和第一線同仁為出發點重新定義數位化，一方面要破除老舊的制約性作，同時透過 AI 大數據分析，瞭解客戶樣態及數據經營，以進行進行精準行銷，未來，從金控到銀行、證券子公司將建構出永豐大數位金融生態圈。

可觀察到，過去一年來，永豐金證券在產品、平台和作業流程的數位化推動成果顯著，包括領先業界推出線上線下無紙化開戶，整合金控綜效推出「大戶投」、發展「豐存股」投資平台、導入流程機器人 RPA 建立數位工作場域，以及持續與新創公司串連開發創新服務推動「金融 API 生態圈策略聯盟」等。

朱士廷說，永豐金證券擁有營運 30 年來累積的百萬客戶龐大交易資料，數據分析團隊必須架構起來，並透過到人工智慧與預測模型等新興技術的研發應用，打造金融科技新戰力。