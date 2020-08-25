國泰證數位轉型有成 營業員今年平均月收入逾13萬元

今年以來在宅經濟浪潮席捲下，證券業面臨科技跨界的新興挑戰，國泰證券表示，近年來已超前布署數位轉型、協助營業員轉型以及打造多元的證券理財場景，效果顯現，前 7 月國泰證營業員的平均月收入達 13 萬元，近 3 年成長近 100%，其中，來自非台股的收益短短一年內已增長超過 2 倍。

國泰證券董事長莊順裕說明，推動數位轉型不僅是為因應金融科技發展的大趨勢，更重要的是，帶領員工站在趨勢的浪頭上及早培養在數位時代的生存競爭力，隨著營業員逐漸具備不受單一市場波動衝擊收益的能力，有效帶動前 7 月旗下營業員的平均月收入達 13 萬元。

莊順裕強調，特別是今年受到疫情影響，更顯現數位服務和營業員專業能力的雙重價值，帶動國泰證於 7 月創下近 3 年新開戶 10 倍成長、台股定期定額市占率衝破 30%，以及超過 95% 客戶採電子下單的三個新高紀錄。

近年來國泰證透過「作業集中化」和「服務線上化」提升數位經營效率，莊順裕說，數位化經營的核心在於人，如何運用創新的數位模式或工具滿足客戶實際需求，是券商數位轉型過程中的重要思考項目之一；以台股定期定額業務來說，國泰證將最低申購額降至 1000 元，有效帶動年輕客戶成長，目前約有 50% 客戶是 35 歲以下的年輕族群。