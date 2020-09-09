國際板債券8月爆贖回1700億元 小心保單宣告利率再降

低利率環境持續，國際板債券贖回潮不止，據金管會公布最新統計，今年 8 月國際板債券被贖回金額達 57.6 億美元 (折合新台幣約 1700 億元)；累計前 8 月已贖回 397.53 億美元（折合新台幣約 1.17 兆元），比起去年同期大增近 40 倍；一旦壽險公司資金去化不佳，恐持續衝擊保單宣告利率再面臨被調降的壓力。

金管會統計，今年 8 月共有 18 檔國際板債券被贖回，總贖回金額達 57.6 億美元，月增近 85%；累計前 8 月來看，國際板債券總贖回檔數已達 131 檔，總贖回金額高達 397.53 億美元，相較去年同期成長近 39.87 倍。

金管會官員表示，去年前 8 月僅有 9 檔國際板債遭贖回，但反觀今年前 8 月已經高達 131 檔，主要反映的是今年新冠肺炎疫情加速全球低利率環境，除了美國聯準會首季就降息 6 碼，全球主要國家的央行貨幣政策偏向寬鬆，大筆資金湧入債市避險，主要公債、公司債殖利率都走低，因此更加速國際板債券提前贖回速度，並擴大國際板債券贖回檔數與金額。

值得留意的是，因國際板債券主要投資人大都是壽險公司，隨著國際板債券大量贖回潮，壽險公司滿手現金的狀況下面臨資金去化壓力，若去化成效不彰，將影響投資收益率，因此為了保收益率，壽險業者只能一再調降保單宣告利率。

儘管國際板債券贖回金額持續擴大，不過，今年以來新的國際板債券發行量也持續攀高，據金管會也統計，今年前 8 月國際板債發行檔數共達 146 檔，發行總金額逾 491.63 億美元，不僅已高於去年全年發行量，且今年全年有機會超越 2016 年總發行量的歷史高點 493.73 億美元，再創歷史新高。