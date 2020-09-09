需求暢旺 邑昇8月營收1.06億元 月增14%

邑昇實業 (5291-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收達 1.06 億元，受惠歐美自行車需求暢旺帶動車燈出貨成長，加上 PCB 需求回補，月增 14.15%，年減 4.41%，累計前 8 月營收 7.47 億元，仍較去年同期減少 8.92%，然因疫情造成的營運谷底已過，衰退幅度持續收斂。

邑昇今年下半年推出的旗艦款自行車燈新品，接單已到今年 12 月，有助推升下半年營運穩健走勢。邑昇主管指出，新推出的旗艦款自行車燈新品，採用汽機車大燈規格的魚眼技術，具有自動感光調節功能，減少騎乘間操作風險，提升安全性。

受惠自行車市場在後疫情時代需求爆發性成長，帶動品牌廠及各經銷門市對周邊配件拉貨力道強勁，邑昇 LED 自行車燈訂單跟著水漲船高，呈現逐月成長走勢，未來隨著自行車市場擴增、產業升級，都有助邑昇 LED 車燈事業發展。

PCB 事業方面，隨著疫情稍緩，遞延的 5G 需求開始回補，進一步帶動工控、工業電腦、IoT 產業回溫，下游客戶訂單回補，有效挹注邑昇 8 月營收，隨著全球 5G 蓬勃發展，邑昇將持續以少量多樣客製化等生產優勢，深耕工控、工業電腦、車用、IoT 應用市場。

邑昇今年上半年稅後純益 3822 萬元 ，年增 16%，每股純益爲 1.01 元。

邑昇已擺脫疫情低潮，營運開始緩步回升，目前全球各國為防止疫情再次衝擊，政府皆祭出產業升級與需求擴增之政策，以加強市場復甦力道，其中各大自行車廠亦陸續推出電動自行車車款，有助將原有之選配周邊提升為必要標準配備。邑昇 LED 自行車燈過去深耕歐美市場，具高流明及高安全性的產品擁有高度競爭力，LED 自行車燈產品將有效優化邑昇營收獲利結構，將使營運更佳穩健。