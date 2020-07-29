券商公會強化證券業三大業務 籲放寬分戶帳資金運用

券商公會今 (29) 日召開第八屆第二次會員代表大會，公會理事長賀鳴珩指出，將持續推動券商經紀、自營和投行業務擴大發展，經紀方面，建議主管機關放寬分戶帳資金運用範圍、及盤中零股交易撮合間隔縮短為 5 秒鐘，而自營業務則持續推動金融商品的 IPO 多元化並活絡 ETN 交易。

賀鳴珩說明，分戶帳是券商 60 年來打拚成果，可掌握客戶交割風險，更可避免發生業代持有客戶銀行存摺風險，在安全性、流動性和胃納量的前提下，建議主管機關放寬分戶帳資金的運用範圍。

券商公會也全盤檢討證券商各項「資與券」的融通業務，整合借貸維持率和擔保品再運用的規定，一方面增加客戶多元收益，同時有助證券商對整體風險控管。

賀鳴珩也指出，逐筆交易上線後，證券業期望交易所招商吸引國外計量與高頻客戶，並積極培育國內計量與高頻交易人才，提升台灣交易技術與競爭力，其中，預計 10 月 26 日上線的盤中零股交易，建議可儘快檢討撮合間隔時間由 3 分鐘縮短為 5 秒鐘。

自營業務方面，賀鳴珩說，公會持續推動金融商品 IPO 多元化，並活絡 ETN 交易，期台灣證券業能產品自製、進口替代並增加就業。

投行業務上，賀鳴珩強調營造友善的資本市場籌資環境，針對個別產業進行診療，支持政府新創版，鬆綁上市櫃法規，並建議主管機關積極引導券商經營私募基金 (包括私募股權、不動產、公共建設與財務金融等)。