手搖飲市場復甦 六角、雅茗-KY營收連5個月逐月成長

在傳統手搖飲旺季加持下，連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW)和六角 (2732-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收均持續成長，雅茗營收達 1.75 億元，月增 14.81%，連 5 個月較上月成長，也寫下 7 個月來高點，六角達 4.47 億元，月增 5.58%，連 4 月較上月成長，並創 1 年來新高。

雅茗表示，前 8 月合併營收 9.5 億元，仍年減 38.2%，但單月業績表現已接近過去高檔，正走出疫情陰霾，目前快樂檸檬持續全球展店，今年中國展店 300 家目標應可達成，同時，在北美和東協市場也持續布局。

雅茗 9 月初於馬來西亞開出首家快樂檸檬旗艦店，年底前還有直營店、加盟店、大學校園店等近 20 家排隊開出，朝三年百店目標前進。

雅茗說明，在東協市場規劃以「合盟合資」方式拓展各地市場，其中，已與合盟夥伴在馬來西亞設立東協供應鏈中心，負責原物料的採購研發，除了馬來西亞外，也會將此模式複製至印尼、菲律賓等國家，但由於當地仍受疫情因素干擾，因此計畫預計在明年疫情趨緩啟動。

六角則表示，上半年全球總店數淨增 70-80 家，其中，轉投資杭州瑞里隨著中國市場品牌汰弱留強，總店數已達 1700 家。

六角董事長王耀輝預期，瑞里今年獲利仍可持平去年，下半年將快速將上半年失去的業績追回。