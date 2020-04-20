〈六角董座專訪〉疫情衝擊強化在台布局 看好可贏下半場

新冠肺炎疫情重創內需各大行業，餐飲業更是首當其衝，全球連鎖手搖飲集團六角 (2732-TW) 董事長王耀輝和執行副總王麗玉回憶起創業 16 年來一路面對的挫折不斷，創業第一年即遭逢 SARS 衝擊，期間經過多次大風暴，此次疫情是過去所有困境的加總、看不到底，不過仍抱持正面態度，每個事件影響看起來差不多半年，上半場輸了就拚能贏下半場。

逆境中看到新機會 日出茶太將加快台灣佈局

因應疫情取消海外參展後，六角國際先鋒部隊並未閒著，反藉此機會重兵壓在國內，看到蠻樂觀的機會，王麗玉指出，利用這段時間，全部部門將動起來，支援一向較未積極著墨的台灣手搖飲市場，日出茶太預計今年全台將開出 8-10 家直營店，加盟店則將倍增至 16 家。

在台灣，即便處於 2-4 月疫情蔓延的最艱困時期，仍維持 1 個月平均開 2 家店的腳步，人員都訓練好了，就當練兵；中國杭州瑞里 4 月甚至又新開出 40 多家店。

疫情使全球手搖市場出現一波消長，王耀輝認為，可能朝兩極化發展，一方面是擁有上百家甚至破千家店的大型集團市占將持續提升，另一則是文青小店個性店的崢嶸，其中，「六角追求規模化，即便是日前自創的輕食品牌英格莉莉目前僅有台灣一家據點，但瞄準的是輸出東南亞市場的龐大機會」。

Q1、Q2 處相對低潮 上半年失去的拚下半年贏回來

王耀輝坦言，與過去不同的是，現在集團有足夠現金，相對可應付外在變化，但同時要負責的員工家庭數更多。

事實上，肺炎疫情與 2008 年金融海嘯時期差不多，都要拚生存，但王耀輝肩頭上背負的責任已不同，「現在心態不一樣，要保障員工的工作生存權，背後牽涉的是上萬人生計，因此要把公司經營得很好，這個壓力所有人感受的到」。

王麗玉感性地說，「對每個逆境，我們都還蠻感謝，逆境淬鍊出強大心境，而遇到挫折就先轉個彎」，並直言，第一季、第二季「會很痛」，但退潮之後就會看到誰才是真本事，看「上半場失去的，下半場還是可以贏的回來」。

新冠肺炎疫情 = SARS + 金融海嘯 + 塑化劑風暴 + 毒澱粉事件

王麗玉指出，六角創業之初即遭逢 SARS 疫情，經營壓力重，「當時自己要負責門市站櫃檯、自己煮珍珠，還要自己外送」。

好不容易站穩腳步，沒多久又遭逢 2008 年金融海嘯，「當時總部 20 多個人全部去門市卡班」，也因此，對老員工一直很感念在心。

到 2011 年，塑化劑風暴再度重挫國內餐飲市場，王麗玉說，當時海外代理商積極協助，也開始六角強化國際布局的一個新契機，然而，很快在 2013 年再次遭逢毒澱粉事件。

這次新冠肺炎疫情，六角董事長王耀輝說，可說是歷年遇到最艱難、影響範圍最廣且金額最大的狀況，從亞洲蔓延至東南亞、歐洲、美國又回到亞洲，「排山倒海而來，看不到底」，今年是六角創立的第 16 年，但遭逢的困境可說是前面所有風暴的加種。