雅茗-KY加速打造茶飲王國 斥8000萬元取得可不可2成股權

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (20) 日宣布，董事會通過投資 8000 萬元入股台灣知名飲料品牌「可不可熟成紅茶 Kebuke」，第一階段取得其 20% 股權，接下來分階段深化雙方合作，將攜手打國際盃，雅茗期望藉此進一步專注茶飲品牌經營，力拚打造集團成為「茶飲王國」。

雅茗表示，董事長吳伯超創業 20 年以來，事業經營一直聚焦在茶飲，目前旗下主要品牌共有旗艦品牌「快樂檸檬」、高端輕奢的茶飲品牌「茶閣里的貓眼石」，主打黑糖珍珠奶茶品牌「喝嘛」，全球總店數逾 1100 家，此次攜手「可不可熟成紅茶」，集團版圖再納入熟成紅茶，進一步厚植品牌深度。

對於攜手可不可的效益，雅茗說明，可不可自 2016 年品牌重新改造後，以世界洋行茶商和英倫復古風為概念，主打斯里蘭卡高級熟成紅茶，目前全台擁有超過 170 店，在台灣年輕族群中，品牌喜愛度排名前 2 名，預估未來 3 年在台可望超過 300 家門店，隨著其營運穩定成長，有利挹注雅茗獲利。

另一方面，雅茗目標此次攜手可不可熟成紅茶，加快打造華人最佳茶飲創業平台，藉此提供全球加盟商品牌上更多選擇，雅茗高度看好，可不可熟成紅茶加入後，成為集團開拓國際市場新利器。

雅茗今年已定下「擴大展店」、「國際合盟」和「投資併購」三箭齊發營運策略，樂觀看在新冠肺炎疫情逐漸趨緩後，效益將逐漸發酵，對下半年的營運動能恢復深具信心。