Panasonic將於特斯拉內華達超級工廠擴產 產能估增1成

據 Reno Gazette Journal 周一 (7 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 電池製造的合作夥伴松下電器 (Panasonic) 預計將於內華達州的超級工廠新增一條電池生產線，如此將增加 10% 的電池產能。

松下電器的北美製造工程與設備副總 Carl Walton 向 Reno Gazette Journal 證實，確實將於特斯拉內華達州的超級工廠進行擴產，預計將新增一條電池生產線，並新增額外 100 個職位，目前該新產線已建置當中。

目前內華達州超級工廠電池產能約 35 GW(十億瓦，Gigawatt)，廠內已佈署了 13 條電池生產線。如今松下電器宣布擴產後，新產線有望顯著提高電池產能，對此，儘管 Walton 並未確切實際擴產的產能數字，但他表示新增產線將能提高 10% 的電池產能。

松下電器一直是特斯拉電池製造上的重要合作夥伴，根據近期雙方合約顯示，兩方將至少合作至 2023 年。此外，除了電池產能擴張，松下電器將持續加強新型鋰電池「2170」的開發與更新。

其中，新款 2170 電池的電池密度有望較目前電池提高 5%，五年內更能提高 20%，並能減少電池內高成本原料─鈷的使用，對此，松下電器也表示，現階段正逐步將超級工廠內的原電池產線更新為新電池產線。

而新電池中電池能量密度的增加也意味著電池的儲電能力將因此上升，如此一來，特斯拉應能從中獲取潛在利益，因為新電池將能改善 Model 3 和 Model Y 的電池容量，目前該兩款車型的新車也已開始配置 2170 電池。