〈宏正展望〉8月營收登今年新高 Q4營運重回去年同期水準

宏正 (6277-TW) 今 (8) 日公告 8 月合併營收達 4.25 億元，月增 8%、年增 4%，為今年單月新高，今年前 8 月達 30.55 億元，年減 6.6%，展望未來，財務長暨發言人陳健南表示，看好營運谷底已過，法人估，宏正第 3 季營收將達 12 億元，第 4 季可望再優於第 3 季，重回去年同期水準。

陳健南指出，今年疫情衝擊下，主要專業影音產品皆呈現衰退，其中美洲地區衰退最嚴重，但 8 月已看到美洲需求回升，中國市場則相對持穩，部分產品更受惠遠距需求出貨增加，下半年將追回上半年衰退的營收。

展望未來，陳健南表示，雖然全球仍受疫情影響，但第 4 季在各國政府標案陸續開標下，營運已擺脫谷底，逐季好轉，日前策略投資機櫃廠儀信效益也可望逐步發酵。

產品營收方面，宏正前 8 月 IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28%，IT 架構管理解決案 (Over IP) 占比 10.7%，IT 架構管理解決方案 SMB 占比 23.3%，專業影音 16.7%、USB 周邊設備 7.3%，連接線材 4.3%，其他 9.7%；從區域來看，亞洲占比達 51%，美洲、歐洲則分別占 26%、22%。