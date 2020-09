〈宏正展望〉8月營收登今年新高 Q4營運重回去年同期水準

宏正 (6277-TW) 今 (8) 日公告 8 月合併營收達 4.25 億元,月增 8%、年增 4%,為今年單月新高,今年前 8 月達 30.55 億元,年減 6.6%,展望未來,財務長暨發言人陳健南表示,看好營運谷底已過,法人估,宏正第 3 季營收將達 12 億元,第 4 季可望再優於第 3 季,重回去年同期水準。

陳健南指出,今年疫情衝擊下,主要專業影音產品皆呈現衰退,其中美洲地區衰退最嚴重,但 8 月已看到美洲需求回升,中國市場則相對持穩,部分產品更受惠遠距需求出貨增加,下半年將追回上半年衰退的營收。

展望未來,陳健南表示,雖然全球仍受疫情影響,但第 4 季在各國政府標案陸續開標下,營運已擺脫谷底,逐季好轉,日前策略投資機櫃廠儀信效益也可望逐步發酵。

產品營收方面,宏正前 8 月 IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28%,IT 架構管理解決案 (Over IP) 占比 10.7%,IT 架構管理解決方案 SMB 占比 23.3%,專業影音 16.7%、USB 周邊設備 7.3%,連接線材 4.3%,其他 9.7%;從區域來看,亞洲占比達 51%,美洲、歐洲則分別占 26%、22%。