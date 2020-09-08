餐飲報佳音首發 漢來美食8月營收3.65億元 創同期新高

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日率先各家餐飲業者公告營收，8 月合併營收為 3.65 億元，月增 16.62%、年增 16.48%，不僅連 2 個月較去年同期成長，來到 7 個月以來高點，也創同期新高、單月第 5 高紀錄。

漢來美食總經理林淑婷表示，今年雖受到疫情衝擊，反而促使經營團隊加快冷凍與常溫食品的開發，展店也按計畫進行中，第四季將開出小蔬食「五梅先生」高雄巨蛋店和新品牌烤鴨專賣店，營運持續有新動能助攻。

漢來美食前 8 月合併營收 21.23 億元，年減 15.78%，不過營收谷底落在 4 月，5 月，至今每個月均以兩位數成長速度攀升，8 月更創同期新高；法人看好，隨著內需消費市場回溫、新店點開出、舊店改裝開幕，以及投入零售版圖，漢來美食正快速追回上半年業績。

展望後市，漢來美食說明，由於出境旅遊仍遭限制，消費動能轉向國內，9 月雖是餐飲相對淡季，用餐需求仍高，同時，農曆 7 月期間正衝刺月餅銷售，今年仍有望成長，藉此補足宴會廳傳統淡季的營收。

而進入第四季後，漢來美食將再開出小蔬食「五梅先生」高雄巨蛋店和新品牌烤鴨專賣店桃園台茂首店，7 月中旬新推出的「來拌麵」，已陸續完成線上和線下舖貨，預計年底前再推新商品。

林淑婷強調，加快冷凍和常溫食品的開發時程後，今年隨著宅經濟趨勢興起，看好配送到家的冷凍熟食和常溫食品將成為另一大挹注業績的新動能。