〈潛力股〉漢來美食指標旗艦大店7月登場 落後補漲空間浮現

隨著疫情趨緩，國內餐飲業領先其他觀光產業快速復甦，餐飲景氣已明顯呈 V 型反轉，多檔餐飲股股價強彈，來客同樣熱絡、且展店不落人後的漢來美食 (1268-TW)，過去一季來股價反彈幅度僅 28%，落後多數餐飲股平均 30-40%、甚至 70% 漲幅，法人認為，在 7 月旗下米其林星級餐廳「名人坊」將開出的利多帶動下，營運仍可期。

漢來美食第一季稅後純益 2362 萬元，年減 75.85%，每股純益 0.63 元，創單季新低，但仍穩住獲利不至於虧損。

從母親節檔期開始，餐飲業明顯復甦，漢來美食 5 月合併營收來到 2.25 億元，為今年以來次高，月增 96.96%，雖仍較去年衰退，衰退幅度明顯縮小。

法人認為，在沒有二次疫情前提下，進入暑期餐飲相對旺季後，漢來美食旗下主力品牌漢來海港自助餐廳的業績反彈，並帶動整體營運快速攀升可期，而另一個亮點是，漢來美食旗下米其林星級餐廳「名人坊」將在台北市開出第三家。

世貿名人坊是漢來美食首度插旗北市一級消費戰區信義區，預計 7 月開幕營運，瞄準主要客群是年輕一代企業家和政商名流，將成為漢來美食旗下的指標大店，法人更看好，此店營收表現，有望增添新一波強勁動能。

而漢來美食在此波疫情下，也快速將原本預計年底才要上市的乾拌麵，提前到 6 月全面舖貨上架，並積極開發外送和外賣即食商品，以新的產品線增加新成長動能。

法人認為，餐飲業的復甦趨勢已明朗化，各大餐飲集團多半重啟下半年的展店計畫，而漢來美食世貿名人坊表現不容小覷，股價應有落後補漲的空間。