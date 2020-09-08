振興券加持 杏一8月營收5億元年增12.74% 創歷年同期新高

連鎖醫療通路杏一 (4175-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收，受惠政府推出振興券搭配旗下優惠活動，單月營收 5 億元，月增 3.5%、年增 12.74%，創歷年同期新高；累計前 8 月營收 38.02 億元，年增 11.62%。

杏一表示，政府祭三倍振興券後，加上公司推出一系列促銷活動，電商平台銷售量明顯成長，累計前 8 月業績年增 36%、長照補助申請金額單月年增 19%，帶動整體營運增長。

展望後市，杏一指出，即將迎來銷售旺季，包括 99 購物節、年中慶及中秋佳節送禮檔期，加上展店計畫持續進行，全年營收、獲利有望超越往年水準。

杏一兩岸共有 281 間門市及 22 座商場，其中台灣約有 262 家門市，醫院型門市有 207 間、社區型有 53 間，除展店數量維持每年 10% 成長，醫院型門市主要鞏固與醫院間的關係，因此開始布局醫院外包業務，如物品洗滌，目前已與 8 家醫院合作。

杏一因應門市擴張速度及電商的需求，新建全新智慧物流中心，並從本季開始投產，產品項目從 3500 項提升至 6000 項，增加逾 7 成，目標能滿足 500 間門市需求，預計明年可取得醫材及藥品 GDP 認證，符合醫療完整服務。