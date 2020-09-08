台幣衝破29.3元寫逾1個月新高 央行大戰熱錢力守29.5元

台股今 (1) 日持續區間整理，而匯市交投明顯更熱絡，在資金持續匯入的帶動下，午盤過後台幣繼續探高，最高來到 29.271 元，是逾 1 個月來首見突破 29.3 元關卡，不過，台灣央行大戰熱錢態度明確，終場台幣仍守住 29.5 元關卡，以 29.505 元作收。

台幣今以 29.53 元、小貶 0.6 分開出後，隨即強升超過 1 角，接近午盤時已衝破 29.3 元心理關卡，午盤過後拋匯力道未減，使台幣衝高至 29.271 元，升值多達 2.53 角。

不過，收盤前一小時，央行阻升態度明確，台幣快速收斂升值幅度，終場兌一美元以 29.505 元作收，升值 1.9 分，台北外匯經紀公司成交值 9.7 億美元，全日高低價差 2.59 角。

法人認為，除了外資流入，美中貿易戰導致的供應鏈洗牌，使台商回台趨勢不變，再加上國內壽險業調整資產配置，預料台幣仍將延續緩升格局。

對於匯市大幅波動，央行強調，因資金大量進出導致的匯率高度波動，「會進場調節」，除了外資匯入的原因，油價走弱和民眾出境旅遊需求減少，導致買匯需求相較過去明顯減少，助漲了台幣升值力道。

由於央行將於下周四召開理監事會議，屆時對雙率走向解讀，受到市場關注。