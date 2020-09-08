全家強化鮮食銷售動能 結盟鼎泰豐

連鎖超商全家 (5903-TW) 近期積極與餐飲品牌合作，在台鐵、山海樓後，今 (8) 日宣布獨家與鼎泰豐結盟，由鼎泰豐主廚首度走出餐廳指導監製三款鮮食，全家樂觀看待，透過與餐飲品牌的策略合作將持續增添鮮食的銷售動能。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，今年外帶、外送崛起，更出現餐飲 A 級軍藉由推出冷凍微料理、便當等多樣商組，積極開拓多元銷售管道，外食市場戰國時代已來臨。

對此，全家近期聯手知名餐飲品牌，包括山海樓、台鐵便當跨界共組美食隊，推出各式聯名鮮食，成功帶動鮮食相關品類業績成長 20%。

黃正田進一步指出，全家今年初搶先運用店舖 Line 群組團購販售鼎泰豐紅油炒手、水餃、牛肉麵和流沙包等冷凍商品試水溫，開賣一周即銷售超過 8000 盒，，因此，雙方擴大合作耗費半年研發，首波推出三款商品，預計年底將再推出第二波聯名合作鮮食。

法人則樂觀看待，由於全家具千萬會員基礎，可望帶動鮮食進一步成長。

法人指出，全家會員數已達 1200 萬人，優於同業的約 800 萬人，搭配全家於每月固定推出咖啡和茶飲寄杯活動，推升上半年咖啡同店成長近 20%，而單店單日銷售杯數已從 6 年前 60 杯提升至目前 120 杯，隨著全家推出限時寄取商品服務，未來將推廣至更多品項，後續會員貢獻持續提高可期。