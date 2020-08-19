超商股王爭霸戰再起 全家睽違近8年尬贏統一超

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (19) 日早盤股價強勢發動，大漲超過半根停板，最高一度衝上 279 元，超越統一超 (2912-TW) 盤中最高價 277.5 元。法人指出，全家咖啡和電商銷售成長優於同業，競爭力逐漸增強，且電商發展動能可期。

全家第二季稅後純益 6.06 億元，年增 13.81%，每股純益 (EPS)2.71 元，在相對淡季期間仍寫下單季新高紀錄，顯示國內超商業態穩健成長，進入第三季旺季後，7 月合併營收又繳出新高佳績，獲利樂觀。

全家指出，第三季是便利商店傳統營運旺季，再加上政府振興方案等，均將有助點燃業績動能，樂觀看待下半年。

法人則指出，全家第二季和 7 月同店分別成長 4%、5.8%，優於同業的 - 10%、3-4%，主要是因其咖啡和電商成長動能強勁，而全家目前於鄰近同業的新店點業績多優於預期，後續有望透過持續展店提升市占率

法人則著眼全家在電商業務發展，由於上半年宅商機爆發，帶動電商手續費年增率提升到 30%，較去年同期大增 17 個百分點，上半年日件數年增 45% 至約 23 萬件，隨著全家新推出好開店、好店 + 平台等，法人樂觀看待，下半年旺季來臨，年底日件數有望達 30 萬件，另外全家正逐步建置溫層 EC 設備，電商手續費長期成長看俏。