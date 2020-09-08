盤前財經大事搶先讀2020年09月08日

今日操盤前瞻

台灣 8 月 CPI、無薪假統計

日本第二季 GDP

法說會：亞德克 - KY

除權息：瑞昱、聚積、鼎固 - KY、麗豐 - KY 等

暫停交易：寶齡富錦

〈台塑四寶業績發表〉價格好轉需求增加 三寶看好下半年營收逐季成長

台塑四寶昨 (7) 日公布 8 月營收，並釋出營運展望，由於第四季定檢與歲修陸續完成，開工率提升，加上石化產品需求增加，價格也逐步好轉，台塑、南亞與台化均看好，下半年營收逐季走揚，第四季營收將較第三季成長。閱讀全文...

鴻海 8 月營收 4205.46 億元 連二月改寫歷年同期新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (7) 日公告 8 月營收 4205.46 億元，月增 4.3%、年增 5.5%，在新 iPhone 進入備貨階段、電腦終端產品出貨續強下，連二月營收改寫歷年同期新高，累計前 8 月營收 2.88 兆元，年減 4.4%。閱讀全文...

收購期間屆滿 台泥綜合持股逾 7 成 信昌化將下市

台泥 (1101-TW) 昨 (7) 日公告，公開收購信昌化 (4725-TW) 期間屆滿，應賣股數達 4105.3 萬股，約信昌化 3 成股權，加上台泥集團綜合持股 42.5%，台泥累積已持有信昌化逾 7 成持股，未來信昌化也將私有化並下市。閱讀全文...

遠傳溢價入股亞太電 台灣大：5G 讓競合關係徹底改變

上周遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 宣布攜手 5G 共頻共網，台灣大 (3045-TW) 品牌管理處副總劉麗惠昨 (7) 日對此指出，5G 能帶來許多可能，且業者間會發展不同領域，競合關係將徹底改變。閱讀全文...

〈進出口統計〉金價飆新高 我出口至港黃金條塊出口值 4.9 億元 年增 4.4 倍

避險情緒高漲推升國際金價飆高，進而帶動我對外黃金條塊出口值攀升，根據財政部統計，8 月我對中國、美國出口持續創新高，其中對中國香港黃金條塊出口值 4.9 億美元、年增幅高達 4.4 倍，成為本月出口貨類新亮點。閱讀全文...



