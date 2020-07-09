全家打造冷凍店型3.0 將斥1億元改建鮮食廠冷凍產線

富邦媒 (8454-TW) 宣布與連鎖超商全家 (5903-TW) 合作推出電商獨家的超商低溫店取服務後，全家也看好冷凍商品的銷售商機，最新宣布將再陸續投資約 1 億元於鮮食廠進行冷凍產線改建，並推出冷凍店型 3.0。

全家鮮食部部長黃正田表示，對應小家庭和單身族忙碌的生活型態，全家早在 6 年前布局三大冷凍基礎建設，包括鮮食廠冷凍食品產線、冷鏈物流和店舖前後場冷凍空間擴充。

今年以來受到疫情帶動在家自煮風潮，上半年全家的冷凍食品需求狂飆，銷售年增超過 50%，顯示簡單覆熱即食的冷凍食品已改變餐桌的樣貌，因此，全家宣布，今年將再陸續投資 1 億元改建鮮食廠冷凍產線，並擴建店舖冷凍商品陳列和儲存空間，全力打造生活體驗型冷凍店型 3.0，首店選在台北市新店慶民店推出，與永豐餘生技合作打造冷凍食品販售專區。

全家進一步說明，冷凍店型從 2015 年與天和鮮物展開複合店起，至今已發展成可複製的超市型複合店，全台店鋪數達 400 家，而此次新推出的冷凍店型 3.0，主要開設在住宅型商圈中，店內冷凍櫃設置多達 10 門，品項更多，價格帶約 65-380 元。

針對宅在家的客群，全家新店慶民店也提供 foodpanda 24 小時的外送服務，除常態性販售的店內商品和永豐餘冷凍商品外，每日上午 11 點至晚間 19 點間還有代客料理、FAMI HOT 食堂外送服務，全家力拚在高度競爭的零售市場中透過新服務，再做出差異化。