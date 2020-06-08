國發基金投資新創特別股 兩個月通過逾百案投資約17.5億元

國發會旗下國發基金 3 月因應肺炎疫情，提出以採投資特別股方式投資新創事業，國發會主委龔明鑫今 (8) 日表示，截至 6 月 4 日止，二個月內共收到 456 件申請案，通過投資 102 案，通過率約 22.3%，投資金額達 17.5 億元。

國發會考量政府紓困方案以融資與補助為主，多數新創事業尚屬創業階段，向銀行貸款難度較高，因此擬定採用國發基金辦理對受疫情影響新創事業投資案，採認購特別股方式，提供新創事業 6-12 個月的營運資金。

龔明鑫指出，目前國發基金新創事業投資範圍涵蓋觀光旅遊、AR/VR、人工智慧、電商平台、民生消費等產業，當初預先匡列 100 億預算，強調若有不足會再加碼，而開放投資申請期間到 10 月 5 日截止。

行政院國發基金管理會執行秘書蘇來守表示，目前通過 102 案中，通過最少金額為 250 萬、最高則有 6000 萬元，平均每案投資金額達 1710 萬元。

針對媒體詢問新創投資通過率過低，國發會副主委鄭貞茂表示，國發基金在天使投資審查時會先透過創投公會檢核，因此通過率達 6 成，但新創特別股方面並沒有事先檢核，因此有部分創新、成立時間資格不符合，通過率僅 22.3%，強調特別股投資是救急不救窮。

鄭貞茂進一步指出，國發基金仍會盡力協助新創事業申請天使投資或其他相關計畫，另外，生醫產業雖然營運在本次疫情中，並未受到嚴重衝擊，但影響後續新藥開發、臨床實驗等資金募資，國發基金將另外召開審查會評估。