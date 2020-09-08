〈台股盤前〉資金轉進低價、傳產族群 上攻力道不足恐維持區間震盪

美股周一因勞動節休市一日，台指期夜盤以小漲 55 點作收，法人指出，台股周一電子類股成交量已降至近 6 成，改由低價、傳產族群接棒上漲，包括鋼鐵、航運、塑化等，不過相關類股占權重偏低，短期上攻力道恐稍嫌不足，估維持震盪走勢。

市場消息方面，鴻海 8 月營收 4205.46 億元，月增 4.3%、年增 5.5%；受惠新 iPhone 進入備貨階段、電腦終端產品出貨續強，鴻海連二月營收改寫歷年同期新高，累計前 8 月營收 2.88 兆元，年減 4.4%。

欣興旗下江蘇昆山鼎鑫電子，周一上午傳出火警，欣興表示，該廠上半年營收比重為 6%，未來將配合當地主管機關調查，並取得核可後盡速復工，業界認為，若鼎鑫遭停工時間過長，已獲認證的其他汽車板廠有不小機率可獲轉單。

此外，美國政府傳擬將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，對此，外資瑞信 (Credit Suisse) 認為，中芯若遭制裁，其他中國晶圓代工廠可彌補產能缺口，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等台廠，也有機會受惠轉單效應。

台股本周進入營收公告期，個股轉向基本面表現，但因美股今日休市，加上台股近期成交量縮小，觀望氣氛仍偏濃，在量能尚未明顯放大下，仍須謹慎看待。