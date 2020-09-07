〈台股盤中〉電子權值股熄火 低價、傳產接棒 指數守紅盤小漲

美股上周五終場跌幅收斂，亞股今 (7) 日漲跌互見，台股開高後震盪，大型電子股熄火，轉由二線族群與傳產類領頭撐盤，包括電器電纜、鋼鐵、造紙等族群，皆獲買盤進駐，晶圓代工股也受惠美國打算封殺中芯表現強勢，聯電直奔漲停，帶動指數穩守平盤上小漲格局，今日估量約 2200 議員，較上周五略為收縮。

權值股今日表現平淡，蘋概三王僅鴻海站穩盤上，力拚重返 5 日線，台積電則在平盤附近遊走，大立光走勢疲弱，開高走低，跌破 3600 元關卡，跌幅近 3%，其餘權值股如聯發科、台達電也同步走跌，壓抑大盤走勢。

類股方面，今日多頭集中傳產股猛攻，電器電纜表現最強勢，大漲逾 4%，鋼鐵、造紙等也有 2-3%，至於電子、光電等皆遇賣壓，全面翻黑下挫，最多跌逾 1%。

受惠下半年客戶回補庫存，宏泰、大亞亮燈漲停，華新、華榮、億泰等也有半根以上漲幅；鋼市則隨著國際鎳價上漲，加上需求復甦，燁興表現續強，為第六根漲停，千興、第一銅也同步亮燈，其餘如世紀鋼、中鋼構、新光鋼漲幅皆在 6% 以上。

電子族群今日由高價股領跌，由於信驊 8 月營收低於預期，緯穎也傳掉單，千金股全面重挫，矽力 - KY、祥碩、信驊、譜瑞 - KY 皆跌近 4%，緯穎股價一路向下逼近跌停板，創四個月來新低，其餘如昇佳、精測也跌逾 3%，族群表現弱勢。

台股今日上漲股集中低股、傳產股，顯現資金持續撤離高價電子股，轉向搶進銅板股，法人甚為，美、中關係日漸緊張，加上疫情不確定性，短期台股仍呈現區間震盪走勢。