國巨8月營收續寫23個月新高 前8月377.92億元年增36.1%

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 8 月營收，受惠客戶訂單需求穩健成長、產能及庫存逐步改善，營收達 72.96 億元，月增 4.1%、年增 114%，續改寫 23 個月新高；累計前 8 月營收 377.92 億元，年增 36.1%，國巨表示，營收與產品組合已有結構性轉變，有助營運穩定成長。

國巨表示，雖然全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端不確定性仍高，但目前營收與產品組合已有結構性轉變，未來將持續聚焦於高階規格的 5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用。

泛國巨集團成員奇力新 (2456-TW) 及凱美 (2375-TW) 今日也相繼公告 8 月營收，奇力新 8 月營收 15.65 億元，月減 2.2%、年增 11.3%，前 8 月營收 112.83 億元，年增 7.7%。

奇力新表示，電感產品因遠端學習與工作相關產品需求持續向上、電阻終端客戶與代理商也開始回補庫存；磁性材料也因歐洲、大中華區客戶需求顯著回升，奇力新看好，9 月整體出貨動可望延續。

凱美 8 月因變壓器及電容產品出貨下滑影響，月營收 3.9 億元，月減 3.9%、年減 4.9%，累計前 8 月營收 28.19 億元，年減 8.9%；不過，凱美表示，9 月在手訂單估較 8 月成長，整體第三季營收有機會創近 4 年新高。