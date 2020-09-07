邑錡自有品牌產品銷售動能恢復中 Q3營收將創今年新高

縮時相機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (7) 日公布 8 月營收 4538 萬元，創今年次高，受惠自有品牌業務成長，及 ODM 訂單穩定出貨，邑錡主管指出，以目前出貨、訂單來看，第三季營收可望創今年新高。

邑錡 8 月營收爲 4538 萬元，月減 0.39%，年減 7.02%，前 8 月營收 2.64 億元，年減 39.68%。

邑錡分析，今年 Brinno 自有品牌部分，隨著歐洲區疫情受控制，全球縮時相機銷售創疫情以來最高點，並締造過往 5 年以來同期最佳，同時協助自有品牌自今年以來累計銷售佔比達營收的 44.3%，朝全年占比過半的目標努力邁進。

邑錡主管指出，依據全球經銷商回報的評估，看好縮時相機接下來表現，將加強線上數位行銷曝光與電商布局，期望推升整體營收與毛利成長。

至於邑錡創新 ODM 業務部分，公司指出，在手訂單穩定，主要客戶 Vernier 學術領域智慧裝置新機種已正式出貨，受惠北美教育市場重新開放有望追加訂單；另一美國新創加密儲存設備產品，主要零組件供應商已恢復產能全力生產，並積極爭取後續訂單；此外，美國軍工客戶微光影像裝置，因全球作業系統龍頭廠商加入，前置作業較為嚴謹，明年第三季貢獻營運動能。

展望未來，邑錡認為，全球疫情仍嚴峻，並影響經濟已成事實，高毛利的 Brinno 自有品牌仍是發展重心，除加強行銷活動提升既有用戶升級至頂規產品，也加速開發入門版機種以完善產品線，加上創新 ODM 業務團隊已擴增業務接案能力，將有助未來接單表現。

邑錡 2020 年上半年稅後純益 427 萬元，每股純益爲 0.19 元。