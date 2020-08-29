〈熱門股〉特斯拉光環加持 聯嘉衝破30元創新高價

聯嘉 (6288-TW) 為特斯拉供應鏈之一，本周股價上漲逾 25%，最高來到 31.8 元，創史上新高。

法人指出，聯嘉短期受惠北美客戶庫存回補和特斯拉拉貨動能增溫，長期更由於特斯拉新車系 Model Y 的車燈設計，與現有的 Model 3 相同，可望延續出貨。

聯嘉為 LED 車燈 Tier2 零件和 Tier3 模組供應商，直接客戶為全球 Tier1 汽車零配件大廠，終端客戶以北美四大車廠為主，北美市場占比最高達 80%，法人認為，聯嘉最受市場關注是對 Model Y 的出貨，預料其對上海廠 Model Y、柏林廠 Model Y 和電動卡車 Semi 有望於 2021 年開始交付，惟仍將依實際需要持續調整。

儘管美國車市表現疲弱，不過，就產業趨勢來看，LED 車燈滲透率提升，目前聯嘉在手訂單預計 2022 年起量產，法人認為，經過今年沉澱整理後，未來 5 年仍可望保有每年雙位數年成長率。

為因應後續產能需求，聯嘉正於美國購地建置新廠，目前美國一期已投產 1 條 SMT 產線，預計年底再增設 1 條，有利推升明年營運動能；聯嘉表示，力拚成為北美前 5 大車燈模組供應商。

另一方面，聯嘉於台灣總部興建二期廠房，預計明年第 3 季投產。