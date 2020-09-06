〈觀察〉國產車新車齊發 仍難敵進口車過半市占壓境

進入下半年後，國產車市陸續有新兵報到，大幅炒熱近來車市話題與熱度，不過，今年前 8 月進口車拿下 51% 市占，尤其 8 月進口車到港大量交車帶動下，市占率更衝上 53% ，車商直言，進口車訂價已趨於國產化，國產車持續面臨強大競爭壓力，即便國產新車款陸續推出，市占率要拉升恐有難度，年底前國產、進口車市占仍將在五五波中激戰。

8 月車市總乘用車掛牌數共 30113 台，其中，進口車達 16027 台，市占 53.22%，顯示歐美陸續解封後進口車大量到港，帶動一波報復性交車潮，賓士單月掛牌數就達 2614 台，月增率和年增率都在 40% 左右，而 BMW 也達 1629 台，年增達 56%。

可觀察到，進口車市中，車價 150 萬元左右起跳的豪華進口車三巨頭包含賓士、BWM 和 LEXUS ，合計 8 月掛牌數逾 5800 台，而進口車市的還有一款百萬有找的神車 TOYOTA RAV4 ，單月掛牌就有 2340 台，均為進口車市築起了高大的競爭門檻，近來演員桂綸鎂代言的 Volvo XC40 討論熱度也高，成進口車新生力軍。

下半年國產車市討論度也明顯升溫，包括有福特 Kuga 大改款已上市，小改款 Honda CR-V 正式發表，而 HYUNDAI 本周將首度發表定位為越級小休旅的 The All-New VENUE，Nissan 大改款 Sentra 預計第四季推出，而 TOYOTA 被市場解讀可能成為 RAV4、Altis 後的新一代神車 Corolla Cross 也登場。

其中，HYUNDAI 全新都會休旅 The All-New VENUE 主攻 18-39 歲間的小家庭夫妻、女性頂客族，預售價僅 67.9 萬元起，首波預售已突破 600 台，高於原先預期 20%，預估 9 月正式上市突破 700 台訂單；福特 Kuga 自上市至今，連續 2 個月創歷代銷售新高，7 月掛牌突破 1200 台，8 月再衝上 1540 台；Honda 小改款 CR-V 售價 94.9 萬起，年販目標 2 萬台，等於平均每月銷售至少上看 1600 台；Toyota Corolla Cross 則訂出預售 77.9 萬起的價格。

整體來看，下半年國產車在多款新車帶動下，市況可望加溫，不過，車商直言，「國產價格不見得划算」，車市近年來持續有進口化的趨勢，進口車 50% 市占甚至更高幾乎已是常態。

事實上，一般進口車價格訂在百萬元甚至不到，直接侵蝕國產版圖，而豪華進口車品牌持續有定價在 150 萬元上下車款推出，吸引部分國產車主轉向，國產車市仍無法過於樂觀看待，要透過新車齊發拉升市占不易，不過，各國產車商的主力競爭車款將越來越突出。