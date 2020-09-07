【袁志峰專欄】美股調整屬短暫 港股可趁低吸納

9 月 7 日推介 - 騰訊 (700), 上日收市 $518

1) 股市前景

美股近日下跌應該屬短期調整，而不是長期下跌浪的開始，原因是美聯準會寬鬆的貨幣政策並無改變，平均通脹目標預示美國會較預期更長時間維持零息，疫苗硏發有序推進，都對美股有支持作用，不過資金偏好有可能從科技股轉移至低估值周期股。

香港上市的科技股，升幅較同類型美股温和，加上 A 股仍處於牛市階段，因此下跌空間相對有限，螞蟻集團下月上市，估計市場反應會相當熱烈。美國可能制裁中芯國際 (981)，由於細節欠奉，料對港股影響不大。預期恒指 9 月波幅為 24000 至 25800 點，人民幣走強是正面催化劑，中美關係惡化是最大風險因素。中國 8 月外貿數據將於今日公布，市場預期以美元計，出口及進口分別按年增長 7.1% 及 0.1%。

今天推介是騰訊 (700)，股價過去一個月下跌 6%，大幅跑輸阿里(9988)、美團(3690) 及小米(1810)，部份原因是美國計劃禁止微信手機應用，另外騰訊在恒指的權重於今日大幅度調低亦引致前期股價受壓，由於騰訊在美國的收入佔比極少以及恒指權重改動已完成，預期股價有追落後空間。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 339 點，早段跌幅擴大，最低見 24488 點或跌 519 點，午後反覆做好，最高升至 24814 點，收報 24695 點，跌 312 點或 1.2%。受恒指成份股變動影響，成交額按日增 45% 至 2132 億元。港股通南向淨買入增至 48 億元，是連續 12 日淨買入，9 月至今累積淨買入 133 億元。全周計，恒指跌 2.9%。

藍籌股 12 升 37 跌 1 持平。公司持續回購股份的中國旺旺 (151) 漲逾 2%，是表現最佳藍籌。其次是工商銀行 (1398)、建設銀行(939) 及中國神華 (1088)，皆升逾 1%。銀河娛樂(27) 及友邦保險 (1299) 是最弱藍籌，分別跌 5% 及 3%。全周計，被移出恒指的中國神華 (1088) 表現最好升 6%，最差是中國聯通 (762) 跌 8%。

大型科技股下跌。騰訊 (700)、阿里(9988)、京東(9618) 及網易 (9999) 跌 3%-5%。美團 (3690) 變動不大。小米 (1810) 漲逾 2%，成交額創新高，被動指數增持是主要原因。恒生科技指數跌 1.5%，成份股 3 升 26 跌 1 持平。比亞迪電子 (285) 漲 6%，是升幅最大成份股。京東 (9618) 及新東方在線 (1797) 表現最弱，皆跌接近 5%。其次是眾安在線 (6060)、中芯國際(981) 及華虹半導體 (1347)，皆跌接近 4%。全周計，恒生科技指數升 0.1%，成份股表現最好是比亞迪電子(285) 升 40%，最差是網龍 (777) 跌 10%。

板塊方面，食品及航空股做好。中國旺旺 (151) 及康師傅 (322) 漲逾 2%。中國三大航空股皆上升約 1%。內銀、內險及內房股表現分化。半導體、體育用品及濠賭股跑輸大市。5 大濠賭股平均跌 3%。安踏 (2020) 及李寧 (2331) 皆跌 2%。

周五上証指數低開 1.4%，早盤最多跌 1.7%，午後小幅回升，收報 3355.37 點，跌 0.9%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交不足 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 63 億元，是連續 5 日净賣出，9 月至今累積淨賣出 142 億元。全周計，上証指數跌 1.4%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數下跌，道指收報 28133 點，跌 159 點或 0.6%。標指跌 0.8%，納指盤中曾瀉 5.1% 或較上周三歷史高位低 9.9%，收市跌幅收窄至 1.3%。美匯指數升 0.1%，收報 92.78。現貨金價升 0.2%，收報 1935 美元。全周計，道指、標指及納指分別跌 1.8%、2.3% 及 3.3%。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國 8 月新增非農業職位 137 萬個，低於市場預期的 140 萬個。8 月失業率較 7 月回落 1.8 個百分點，至 8.4%，比預期的 9.8% 為佳。(信報)

5) 新股訊息

百勝中國 (9987) 公布每股定價 412 元，較招股價上限低近 12%，比上周五美股收市價 53.82 美元(約 417 港元)，有 1.2% 折讓。(信報)

6) 個股訊息

上海及深圳證券交易所上周五齊宣布調整「港股通」股票名單，同於 9 月 7 日生效。新加入名單包括信達生物 (1801)、百濟神州(6160)、微創醫療(853)、康基醫療(9997)、新東方在線(1797)、中海物業(2669)、宇華教育(6169)、九毛九(9922)、移卡(9923) 等。(信報)

路透報道，美國考慮將中芯國際 (981) 納入貿易制裁黑名單。一旦納入黑名單，美國企業與中芯進行交易，必須事先得到美國商務部授予特別許可。(信報)

原生態牧業 (1431) 公布，中國飛鶴 (6186) 向原生態股東按每股 0.63 元，收購原生態已發行的 46.9 億股，較停牌前 0.62 元，溢價 1.6%，同時亦收購尚未行使購股權 1.9 億份，預計涉及金額 30.7 億元。(信報)

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