全球汽車產業原物料價格普遍上揚 景氣似已觸底

用於汽車生產的鋼材、橡膠等原料的國際價格上揚，顯示受到新冠肺炎 (COVID-19) 重挫的亞洲汽車產業已經觸底，需求開始回彈，此外，投機資金流入市場，也推高部分品項價格。目前還難以預測價格是否會持續走揚。

根據《日本經濟新聞》週五 (4 日) 報導，廣泛用於汽車產業的熱軋鋼捲，目前在東亞的交易價格 (含運費) 約落在每公噸 530 美元左右，從 5 月上旬低點上揚 22%，也是近 11 個月來最高價。

價格上揚與亞洲車市回溫有關。根據中國汽車工業協會 (CAAM) 數據，7 月的生產台數報 220.1 萬輛、年增 22%。東協 (ASEAN) 主要 6 國雖減少 49%，但也較 4 月的 85% 降幅改善許多。日本豐田 (7203-JP) 預估下半年的生產回溫。熱軋鋼捲的需求也增加。

其他像是鋁金屬這類用於車身、引擎零件等的非鐵金屬，指標性的倫敦金屬交易所 (LME) 的期貨 3 月價格也較 5 月觸及的低點上揚 2 成。目前每公噸價格約 1800 美元，也出現 1 月下旬以來的高價。

而橡膠需求也帶動價格上揚。上海市場的天然橡膠期貨 (RSS)，每公噸報 1 萬 2730 元人民幣，為近 7 個月來高價。中國的天然橡膠需求約占整體 4 成，日本住友橡膠工業 (5110-JP) 表示「中國新車用的輪胎需求，幾乎已恢復到疫情前水準。」與基礎建設有關的大型卡車用車胎需求暢旺。

東南亞是天然橡膠的主要產地，受到天候問題與勞力不足的影響，供應方面出現疑慮，價格也因而上揚。有市場人士認為，近期價格將持續走高。

用於輪胎及橡膠管線的化工原料丁二烯，價格也從 7 月初開始出現上揚。當前每公噸價格來到 600 美元前後，上漲 8 成。不光是在亞洲，歐美需求也增加，行情因而大漲。

有專營鋼材貿易的日本公司表示，熱軋鋼捲的價格上揚不僅與汽車產業的需求有關，也有中國貿易商投機買進。如果全球經濟恢復速度減緩，漲勢可能停頓。

還有鋁的生產過剩。雖然汽車業的需求增加，但是供需呈現疲軟。日本住友商事 (8053-JP) 預估，2020 年的鋁材供應多出 344.6 萬公噸。在倫敦金屬交易所出現的價格上揚，也應該與投機資本流入有關，市場也大多認為價格難以向上攀升。