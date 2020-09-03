信邦8月營收連5個月創新高 前8月營收同寫新猷

連接線束廠信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 8 月營收 19.61 億元，月增 2.7%、年增 14.9%，連續第 5 個月改寫單月新高；累計前 8 月營收 137.26 億元，年增 11.1%，同步改寫新高。

信邦指出，8 月營收成長動能來自，汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業應用，汽車應用因電動車及充電設備需求增加，月增 9.41%；綠能產業則受惠太陽能微逆變器直流電與交流電連接線組、風能發電機連接線組需求增加，月增 1.89%；通訊及電子週邊產業，在消費性電子需求增加，及新項目 e-Bike 需求及產能持續增加的帶動下，月增 9.46%。

信邦五大產業前 8 月銷售與去年同期相比，醫療及健康照護產業成長 20.56%、汽車產業減少 3.99%、綠能及節能產業成長 18.72%、工業應用產業成長 9.07%、通訊及電子週邊產業成長 6.66%。

以個產業應用營收占比來看，綠能及節能產業佔 30.22%；工業應用產業佔 27.72%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 24.94%；醫療及健康照護產業佔 9.84%；汽車產業佔 7.28%。

若以產品區分，連接線組生產銷售佔集團營收 76.76%；連接器及零組件銷售佔 23.24%。