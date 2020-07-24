信邦Q2 EPS 2.52元 上半年每股賺4.45元同步創高

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (25) 日公告第二季財報，稅後純益 5.87 億元，季增 31%、年增 15.2%，每股純益 2.52 元；稅後純益 10.35 億元，年增 18.4%、每股純益 4.45 元。

信邦第二季營收 52.88 億元，季增 18%、年增 9.5%；毛利率 26.3%，季增 0.6 個百分點、年增 0.3 個百分點；營益率 12.7%；季增 0.3 個百分點、年增 0.9 個百分點；稅後純益 5.87 億元，季增 31%、年增 15.2%，每股純益 2.52 元。

信邦上半年營收 97.71 億元，年增 10.5%、毛利率 26%，年增 0.3 個百分點；營益率 12.6%、年增 1.1 個百分點、稅後純益 10.35 億元，年增 18.4%、每股純益 4.45 元。

信邦解釋，第二季營收創高，加上毛利率提升、營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注，加上營業費用的控管，也推升第二季及上半年獲利衝高。

若以信邦上半年各產業營收表現來看，醫療及健康照護產業成長 19.79%、汽車產業減少 7.61%、綠能及節能產業成長 18.66%、工業應用產業成長 10.55%、通訊及電子週邊產業成長 2.51%。

各產業營收占比方面，目前信邦綠能及節能產業佔 30.70%；工業應用產業佔 29.18%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 23.23%；醫療及健康照護產業佔 9.90%；汽車產業佔 6.99%；產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 78.17%；連接器及零組件銷售佔 21.83%。