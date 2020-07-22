歐盟、蘋果力推 信邦手握五大風電設備商大單成主要受惠者

歐洲政府力推振興，當中擬撥款 3 成衝刺綠能發展，美國準總統參選人拜登以及手機大廠蘋果 (AAPL-US)，都紛紛提出綠能政策，將加快風電、太陽能等再生能源發展建置速度，連接器及線束大廠信邦 (3023-TW) 手握全球前五大風機設備廠大單，同時更是美系太陽能大廠供應商，大啖全球綠能商機。

據悉，信邦目前已是國際知名風力發電設備大廠，高階動力電纜連接線組及控制模組的主力供應商，客戶涵蓋全球前五大風電設備廠，包含美國奇異 (GE)、歐洲西門子歌美颯 (Siemens Gamesa) 和 Vestas Wind Systems 等。

信邦該五大客戶占全球約 7-8 成市占率，在歐美加速推動綠能建置下，信邦直接受惠。同時，信邦也是太陽能微逆變器國際大廠，直流電與交流電之連接線組的主力供應商，客戶為美系大廠。

信邦綠能相關營收比重約達三成，公司透露，明年包含風電與太陽能的訂單已全數接洽完畢，預計第三季末將開始安排生產排程，信邦認為，在歐美積極投入綠能發展下，中長期需求將穩健成長。

事實上，風電與太陽能建置需求，隨著氣候變遷發展，各國的發展速度都將加快，歐盟去年底歐盟提「綠色政綱」(Green Deal)，要在 2050 年前達到溫室氣體零排放，目前歐盟正在商討的復甦方案，也計畫撥款 3 成對抗氣候變遷，其中預計，2050 年前 3 兆歐元預算將用於公用事業，打造再生能源的生產基地、升級電力網路。

美國方面，蘋果也在 21 日公佈《環境保護進展報告》，計劃未來十年內消除所有業務碳排放，包括產品生產和龐大供應鏈，75% 的比重要減少碳排放，其中也包含導入綠電。

而美國民主黨準總統參選人拜登，日前也宣布，要在 2035 年前讓美國發電廠達成零排放，並斥資 2 兆美元推動綠能，均將帶動風電、太陽能建置需求增加。