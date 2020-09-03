〈誠品生活展望〉未來3年將快速拓展社區店 馬來西亞店最快2022年開業

誠品生活 (2926-TW) 董事長吳旻潔今 (3) 日表示，今年已結束關店等體質調整動作，未來 3 年內，將以輕資產、短開辦期形式，快速拓展社區型店別；海外市場方面，赴馬來西亞展店機率相當高，最快 2022 年可望開業。

吳旻潔表示，2012 至 2015 年，是誠品生活在台灣、香港與中國積極擴充的階段，2016 至 2020 年則是體質調整期，獲取的是管理利潤，針對已經開展的店，進行修正改裝、組織精實等。

吳旻潔認為，今年在疫情影響下，對誠品生活的企業經營來說，就像是放大鏡、顯微鏡，最後成了催化劑；放大鏡是指暴露既有營運模式抵抗風險的能力，放大不足之處，顯微鏡則是呈現內部企業文化應對變化的彈性與能力，催化劑則是疫情加速關店進程，原先可能在近 3、4 年間發生的事，同時集中在今年發生。

在今年接連關店、進行體質調整後，吳旻潔表示，明年對誠品生活的註解是，「結束舊包袱，迎接新常態」，未來新常態是在環境不穩定、多變的情況下，持續穩定經營與獲利。

也因為疫情的影響，吳旻潔說，誠品生活體認到輕資產與品牌授權，將是書店與文創產品複合店，最能成功開展的營運模式，未來會思考如何在不同城市商圈與業主條件下，以輕資產、短開辦期的形式，開出有影響力、與居民生活關聯密切的社區店別。

誠品生活內部還在就社區店別的形式與坪數等，進行討論，目前已知的是，社區店會以 300 坪以下的較小坪數為主，採取「模組化」形式，盼能在 3 年內快速拓店，以虛實整合方式，擴大在社區與顧客間的品牌聲量。

受到專櫃降租、誠品行旅業績疲弱等因素影響，衝擊誠品生活獲利表現，導致第 2 季營運轉虧，吳旻潔表示，在深圳店結束營業後，已排除掉其中一項影響獲利的變數，蘇州店營運已回穩、香港店也保守中偏樂觀看，台灣市場盼能提升會員消費力道，努力讓下半年營運轉正。

至於海外市場方面，吳旻潔表示，在馬來西亞展店的機率相當大，最快年底左右能定案，若確定展店，時間點最快可能在 2022 年。