誠品生活深圳店提前終止租約 12/31結束營業

誠品生活 (2926-TW) 今 (3) 日公告，受嚴峻的新冠疫情衝擊、周邊環境挑戰，及適用國際會計原則，誠品生活深圳店營運已受影響，經過與業主華潤置地協議後，將提前終止租約，於 12 月 31 日結束營業。

在 5 月下旬股東會上，誠品生活董事長吳旻潔表示，除敦南店因都更、租約到期等因素將在 5 月 31 日關店，包括台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點，都將結束營業，上半年有 6 間據點關店，但並非不看好市場或經營不善，而是體質調整策略。

吳旻潔並說，下半年還要「用力關」，包括百貨高樓層店別或老舊社區店，預計關閉 1 至 2 個據點，同時也會積極選址開新店，如在國內開展新的社區小店，及佈局與全通路方向符合的據點。

針對 2018 年底開業的深圳店，吳旻潔坦言，深圳店從開店至今歷程較坎坷，因導入 IFRS(國際財務報導準則) 後，租賃項目認列方式調整，深圳店衝擊最大，加上周邊為工地，及肺炎疫情等因素，使營收表現不如預期。

6 月上旬便傳出，誠品生活深圳店出現大規模空舖情況，甚至有商家爆料，誠品有意退出華潤萬象天地，不過，當時誠品生活回應，深圳店正常營運。

時隔一個月，誠品生活今日公告，因嚴峻的新冠疫情衝擊、周邊環境挑戰及適用國際會計原則影響，誠品生活深圳經與華潤置地達成協議後，確定將於今年 12 月 31 日結束營業。

誠品生活深圳將於今年第 3 季認列稅後約新台幣 1.88 億元的租賃修改利益，及稅後約 1.82 億元的資產減損，此主要為因應國際財務報導準則第十六號「租賃」及國際會計準則公報第三十六號「資產減損」所進行的調整，對誠品生活深圳公司整體損益及現金流量，並無重大影響。