疫情衝擊 誠品生活上櫃來首度虧損 Q2每股虧0.47元

誠品生活 (2926-TW) 今 (11) 日公告第 2 季財報，受到疫情衝擊，第 2 季營運轉虧，稅後虧損 2235 萬元，每股虧損 0.47 元，為上櫃以來首度虧損，連帶侵蝕上半年營運表現，上半年稅後虧損 1521 萬元，每股虧損 0.32 元。

誠品生活第 2 季營收 10.35 億元，季減 9.37%，年減 17.53%，毛利率 38.57%，季減 1.69 個百分點，年減 7.69 個百分點，營益率 0.08%，季減 3.71 個百分點，年減 6.21 個百分點；稅後虧損 2235 萬元，較上季、去年同期轉虧，每股虧損 0.47 元。

誠品生活上半年營收 21.77 億元，年減 14.56%，毛利率 39.46%，年減 7.44 個百分點，營益率 2.03%，年減 6.36 個百分點；稅後虧損 1521 萬元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.32 元。

誠品生活今年以來，營運大受疫情衝擊，7 月底也因此宣布，誠品生活深圳店營運受疫情影響，經過與業主華潤置地協議後，將提前終止租約，於 12 月 31 日結束營業，誠品生活深圳將於今年第 3 季認列稅後約新台幣 1.88 億元的租賃修改利益，及稅後約 1.82 億元的資產減損。

除誠品生活深圳店提前終止租約外，在今年股東會上，誠品生活董事長吳旻潔也說，除敦南店因都更、租約到期等因素於 5 月 31 日關店外，包括台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點，都將結束營業，上半年有 6 間據點關店，但並非不看好市場或經營不善，而是體質調整策略。