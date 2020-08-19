誠品生活下半年再關3家店 中壢SOGO、北捷、東湖店將熄燈

誠品生活 (2926-TW) 為因應疫情來襲的挑戰，積極調整經營體質，今年上半年計畫性關閉 6 家店，今 (19) 日並宣布下半年預計再關 3 家店，包括中壢 SOGO 店、營業坪數最小的 69 坪台北車站 M 區捷運書店與東湖店。

誠品生活今年上半年關閉台南安平店、台東店、士林店、高雄高醫店和大直實踐店，誠品敦南店則因業主都更計畫，於 5 月底告別營業，下半年預計再關 3 家店，包含將於 8 月 23 日結束營業的中壢 SOGO 店、8 月底結束營業坪數最小的 69 坪捷運書店、預計營業至 10 月底的東湖店。

誠品生活指出，除敦南店外，關閉店型規模多為小型店點，加總合計營業面積其實僅佔總營業坪數約 3%，屬於疫情當中開源節流計畫裡的費用節約項目。

另外，已於今年 4 月得標續約經營的台北車站 K 區站前店，與既有 M 區捷運店合計將近 7700 坪的營業空間，將於第 4 季後進行局部改裝；而將於 8 月底結束的 M 區捷運書店，其實僅約 69 坪空間，未來將整合融入 K 區站前店經營。

誠品生活表示，今年根據「未來性、獲利性、公共性」三項指標，計畫性關閉 8 至 10 家老舊社區店與百貨高樓層店點，同時針對具高度發展性的店別，如誠品信義店、松菸店、台北車站 K 區地下街 (站前店) 和新竹巨城店等，積極投入改造資源。

以誠品信義店為例，自今年 6 月起開始 24 小時營業，光是前 2 個月已帶動書區業績成長高達 1000 萬，新竹巨城店則於 7 月完成 8 年來最大改裝，挑高 7 米的閱讀大道陽光灑落，業績相較去年同期成長 5 成。

誠品生活在今年完成 8 至 10 家計畫性關店後，明年將配合新開發的電商平台上線，開啟新一波展店。誠品生活已佈局全通路計畫近 3 年，目標是成為台灣民眾「閱讀與生活的全通路平台」，將於下半年更新更完善的會員制度與 APP 數位服務。