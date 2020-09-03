未見疫情好轉 貝萊德：建議減碼新興市場

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，貝萊德投資研究所 (BlackRock Investment Institute) 亞太首席投資策略師 Ben Powell 表示，由於許多新興市場國家的疫情仍未見好轉，建議「減碼」新興市場股票。

新興市場股票目前後於全球股價。根據 Refinitiv 的數據顯示，今年迄今為止，MSCI 新興市場指數微漲約 0.4%，遠低於 MSCI 全球指數的 5.8% 的漲幅。

Powell 表示，從策略上來說，對於新興市場的看法仍然持謹慎態度。他認為，該地區疫情仍持續蔓延，而且政府當局也未能解決醫療衛生的難題，經濟政策應對方面也並不足夠。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編的數據顯示，全球累積確診病例數最多的五個國家中，有四個國家就來自新興市場，包括巴西、印度、俄羅斯和秘魯。

不過 Powell 也表示，並非所有新興市場都會表現不佳。他表示明顯偏好中國以及南韓和台灣等北亞經濟體，這些國家是主要出口國，將受益於科技週期趨勢的上行。

另一方面，瑞士百達資產管理 (Pictet Asset Management) 持有不同的觀點，該公司在 9 月份的展望報告中表示，將新興市場股票從「中性」上調至「加碼」。

百達表示，由於中國最早爆發疫情，也較早出現復甦，將引領新興市場的經濟復甦。「在中國的帶領下，新興市場的經濟復甦要比已開發經濟體更早、更強勁，這一發展尚未受到市場的重視。」