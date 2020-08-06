美元轉弱 新興股市有機會

受到年初疫情與股災帶動避險需求影響，美元指數一度衝上 3 月份高點的 102.8。但在股市順利反彈、經濟數據陸續轉佳幫助下，資金再度由美國流向其他國家，美元指數也迅速回落至 93。展望未來，避險情緒降低、美元指數維持弱勢機率較高，而有機會股匯雙收的新興市場則大有機會。

1. 美國公債殖利率下降空間小 資金流入恐放緩

海外大量買入，美國公債殖利率躺平

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/8/4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從去年底至今年二月，外國投資人持有美國公債金額增加 3,800 億美元，美國 10 年公債殖利率也由 1.92% 降至 1.15%。若將時間拉長，可發現美國公債殖利率走勢與外國人持有美國公債金額相似，從 2007 年至 2014 年，外國人持有美國公債金額從 2.1 兆美元快速暴增至 6.1 兆美元（其中 2.7 兆來自官方、1.3 兆來自民間），美國 10 年公債殖利率也自 4.8% 腰斬至 2.2%。但隨著美國 10 年公債殖利率跌破 0.6%，接近 0% 的無風險利率恐難繼續大幅吸引海外資金流入，預料美國公債殖利率將持平於目前水準。

2. 公債殖利率溜滑梯 資金被迫移轉

根據 OECD 研究，2019 年全球退休基金規模高達 32 兆美元。相較於其他基金，退休基金目的是追求長期穩定的報酬率，希望透過穩健的成長，來平衡每年收支可能存在的差距，以達到基金永續經營的目標。假設基金設定每年目標報酬率是 7%，過往美國 10 年公債殖利率還有 4% 時，經理人只需要 51% 投資於股票、49% 投資於公債，就可以達成 7% 的目標報酬率（假設只有美國公債與美國股票兩種投資產品）。但在美國 10 年公債殖利率只有近 0.5% 的現在，經理人必須將股票比重提高至 69%，才有可能達成原先設定的目標報酬率。因此，若美國 10 年公債殖利率持平於目前水準，未來勢必有更多資金轉移至更高風險的資產，以滿足目標報酬率。

目標報酬率 7% 合適之資產配置比重

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國公債與標普 500 指數，資料期間: 1977-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 美元轉弱 新興市場股市受惠程度高

新興市場股市波動高於新興市場債券

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 新興市場指數，資料日期: 2020/8/4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

偏低的公債殖利率，將迫使資金轉向其他潛在報酬率更高的資產。美國股市確實會吸納部分資金，但由於美國股市近期漲勢過強，部分資金將轉至新興市場與美國除外國家，美元也將因此面臨貶值壓力。從上圖可看出，美元指數與新興市場股市呈現負相關，當美元走弱時，新興市場股市普遍表現優異。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興市場基金大有機會

從外國人持有美國公債金額變化來看，美國公債殖利率進一步下降空間有限，美國公債相關基金投資人應降低該類資產佔比。而可望受惠於資金轉移的新興市場基金，則可視風險承受度增加持有比重。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)

>> 摩根基金 - JPM 全方位新興市場 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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